Сльози війни: український футболіст зізнався чому розчулився після гола

Андрій Ярмоленко став співавтором перемоги Вест Гема у чемпіонаті Англії. Його сльози побачив увесь світ у прямому ефірі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Ярмоленко забив один із найкращих своїх м'ячів у складі лондонського клубу та допоміг Вест Гему здобути перемогу . Гол та свої емоції українець присвятив своїй країні, громадяни якої гинуть від рук російських фашистів.

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" Це було так емоційно для мене через ситуацію у моїй країні. Мені так важко зараз думати про футбол, бо щодня російська армія вбиває українців. Щиро кажучи, я не знаю, що сказати. Я просто скажу дякую своїм партнерам по команді, які підтримують мене весь час, щодня."

Андрій Ярмоленко також подякував усім, хто підтримав його у скрутну хвилину. Для нього це дуже важливо.

" Дякую і вболівальникам "Вест Гема", вони також підтримують мене та українців , а також усім британцям, тому що ми відчуваємо, що ви підтримуєте нас. Спасибі вам. Я відчував підтримку вболівальників і намагався викластись на полі, бо знаю, наскільки важливою для нас була сьогоднішня гра. Я не готовий на 100%, тому що за останні два тижні я тренувався лише три чи чотири рази. З 26 лютого мені довелося відпочивати чотири дні, тому що було неможливо тренуватися – я думав тільки про свою сім'ю та своїх співгромадян. Сьогодні я просто намагався викластись на поле. Для мене дуже важливо відчувати підтримку з боку тренера, моїх партнерів по команді та вболівальників. Коли я це відчуваю, я віддаю всі сили уболівальникам та клубу."

Український футболіст зіграв уперше після вторгнення російських окупантів. До цього Ярмоленко активно висловлювався проти війни та закликав до цього спортсменів країни-агресора.