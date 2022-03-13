Сльози справжнього чоловіка: Андрій Ярмоленко не стримав емоцій після голу в АПЛ

Український футболіст уперше після початку російського вторгнення зіграв за свій клуб. Його гол допоміг Вест Гему здобути перемогу в АПЛ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Уранці його підтримав клуб, а ввечері він не стримав сліз після свого голу – Андрій Ярмоленко вперше зіграв після початку війни в Україні.

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У поєдинку чемпіонату Англії клуб українського хавбека Вест Гем приймав на домашньому стадіоні Астон Віллу. Ярмоленко вперше з 19 лютого потрапив до заявки своєї команди. Головний тренер команди Девід Моєс використав українця як джокера, випустивши його на поле на 52 хвилині. Вже за 18 хвилин весь лондонський стадіон стоячи аплодував Ярмоленку, розгорнувши величезний український прапор.

Під час святкування голу українець був стриманним, але промовистим – Ярмоленко став на коліна, підняв руки до небес та заплакав. Гол присвячений усім українцям, які захищають країну та які стали жертвами вторгнення Росії.

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/ Фото: Twitter

Поєдинок закінчився перемогою Вест Гема з рахунком 2:1.