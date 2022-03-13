Слезы настоящего мужчины: Андрей Ярмоленко не сдержал эмоций после гола в АПЛ

Украинский футболист впервые после начала российского вторжения сыграл за свой клуб. Его гол помог Вест Хэму добыть победу в АПЛ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Утром его поддержал клуб, а вечером он не сдержал слез после своего гола – Андрей Ярмоленко впервые сыграл после начала войны в Украине.

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В поединке чемпионата Англии клуб украинского хавбека Вест Хэм принимал на домашнем стадионе Астон Виллу. Ярмоленко впервые с 19 февраля попал в заявку своей команды. Главный тренер команды Дэвид Мойес использовал украинца как джокера, выпустив его на поле на 52 минуте. Уже через 18 минут весь лондонский стадион стоя аплодировал Ярмоленку, развернув огромный украинский флаг.

Празднования самого украинца были скромные, но красноречивые – Ярмоленко стал на колени, поднял руки к небесам и заплакал. Гол посвящен всем украинцам, которые защищают страну и которые стали жертвами вторжения России.

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/ Фото: Twitter

Поединок закончился победой Вест Хэма со счетом 2:1.