Объединенные для Украины: клуб Андрея Ярмоленко поддержал нашу страну

Лондонский Вест Хэм вместе с главным тренером Дэвидом Мойесом поддержали украинского футболиста

/ Фото: Twitter

Ни дня без поддержки Украины – английские клубы, болельщики, тренеры и футболисты едины в одной цели помощи нашей стране. Акции проходят по всей территории Англии. Столичный клуб Вест Хэм, за который выступает лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, ярко поддержал нашу страну и самого футболиста в социальных сетях.

/ Фото: Twitter

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Сине-желтый фон с подписью "Объединенные для Украины" показал преданность клуба нашей стране. Участниками акции стали главный тренер молотобойцев Дэвид Мойес и партнер Ярмоленка по команде Деклан Райс, который в руках держит футболку с фамилией нашего игрока.

Андрей Ярмоленко изображен на коллаже в форме сборной Украины, что показывает насколько клуб солидарен с украинцами.

Сам же украинский футболист неоднократно обращался к российским футболистам, которые умалчивают о событиях в Украине.

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Рашисты продолжают уничтожать украинское население, нанося подлые удары по инфраструктуре и стратегическим объектам нашей страны.