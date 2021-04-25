Синдром розвалу Суперліги: Манчестер Юнайтед виставлено на продаж за дику ціну

Сімейство американських бізнесменів хоче отримати за знаменитий англійський футбольний клуб не менше чотирьох мільярдів фунтів стерлінгів

Уле-Гунар Сульшер з власниками МЮ Глейзерами / Фото: Reuters

Невдале створення європейської Суперліги спонукає керівників грандів по-різному реагувати на події цього тижня. Так, власники Манчестер Юнайтед, американці Глейзери, прийняли рішення продати суперклуб. Сімейство бізнесменів ніколи не приховувало, що розцінює МЮ лише як вигідну інвестицію, і тепер підібрало момент для вигідного продажу.

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Про це повідомляє видання Irish Mirror.

Тим часом стало відомо, що власники Ліверпуля відмовилися продати клуб за шалену суму.

Стартова ціна продажу "Червоних дияволів" встановлена на рівні 4 мільярдів фунтів стерлінгів! Нагадаємо, Глейзери придбали МЮ на лондонській біржі в 2005 році за 790 мільйонів фунтів. І відтоді неодноразово ходили чутки про можливий продаж клубу, і ось тепер вони матеріалізувалися. Цікаво, що ще кілька днів тому бізнесмени просили у вболівальників вибачення за бажання виступати в Суперлізі і обіцяли виправитися. І ось який вихід знайшли зі становища.

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До слова, у глави сімейства Глейзерів, Малкольма, – п'ятеро синів і дочка.

Дивіться, як МЮ обігравав іспанську Гранаду в Лізі Європи:

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