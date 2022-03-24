Швеція – Чехія: де і у скільки дивитись матч плей-офф ЧС-2022

Переможець цього протистояння зустрінеться 29 березня зі збірною Польщі, яка відмовилася грати з фашистською Росією

Чехам буде складно зупинити Златана / Фото: Колаж: Сьогодні

24 березня у зоні УЄФА продовжиться кваліфікація за право поїхати на чемпіонат світу у Катарі.

Сьогодні у Сольні на стадіоні "Френдс Арена" відбудеться стиковий матч ЧС-2022 між збірними Швеції та Чехії.

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Коли початок. Стартовий свисток у матчі буде дано о 21:45 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч транслюватиметься на платформі Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покаже поєдинок у запису 26 березня, о 12.40.

Історія протистояння. Усього три поєдинки було зіграно між цими командами. І всі товариські.

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2002. Чехія – Швеція – 3:3

2005. Швеція – Чехія – 2:1

2016. Швеція – Чехія – 1:1

Хто фаворит. У букмекерських конторах вважають, що шанси скандинавів вищі у цьому протистоянні. Котирування на основний час: Швеція – 1.98, нічия – 3.35, Чехія – 4.30.

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Коефіцієнт на прохід: Швеція – 1.49, Чехія – 2.75. У відсотках це – 64 проти 36.

Що далі. Переможець цієї пари зустрінеться 29 березня із Польщею. Поляки мали грати з Росією, але фашистів забанили за війну з Україною.

Що з Україною? Наша команда теж мала сьогодні зіграти стиковий матч проти Шотландії. Але гру перенесли на червень.