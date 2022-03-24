Швеция – Чехия: где и во сколько смотреть матч плей-офф ЧМ-2022

Победитель этого противостояния встретится 29 марта со сборной Польши, которая отказалась играть с фашистской Россией

Чехам будет сложно остановить Златана / Фото: Коллаж: Сегодня

24 марта в зоне УЕФА продолжится квалификация за право поехать на чемпионат мира в Катаре.

Сегодня в Сольне на стадионе "Френдс Арена" состоится стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Швеции и Чехии.

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Когда начало. Стартовый свисток в матче будет дан в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть. В прямом эфире матч будет транслироваться на платформе Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покажет поединок в записи 26 марта, в 12:40.

История противостояния. Всего три поединка было сыграно между этими командами. И все товарищеские.

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2002. Чехия – Швеция – 3:3

2005. Швеция – Чехия – 2:1

2016. Швеция – Чехия – 1:1

Кто фаворит. В букмекерских конторах считают, что шансы скандинавов выше в этом противостоянии. Котировки на основное время: Швеция – 1.98, ничья – 3.35, Чехия – 4.30.

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Коэффициент на проход: Швеция – 1.49, Чехия – 2.75. В процентах это – 64 против 36.

Что дальше. Победитель этой пары встретится 29 марта с Польшей. Поляки должны были играть с Россией, но фашистов забанили за войну с Украиной.

Что с Украиной. Наша команда тоже должна была сегодня сыграть стыковой матч против Шотландии. Но игру перенесли на июнь.