Шикарний асист Яремчука допоміг Бенфіці здолати Ейндховен. Ференцварош і Лудогорец поступаються своїм суперникам

У середу, 18 серпня, пройшли три матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Наш інтерес був прикутий до кожної гри, оскільки у всіх іграх виступали гравці збірної України.

Після феєричного дебюту Романа Яремчука в португальській Бенфіці, вболівальники українця чекали продовження результативної серії нападника збірної України.

У поєдинку Бенфіки проти ПСВ Ейндховена 25-річний нападник вийшов на поле з перших хвилин. На 10-й хвилині Яремчук пасом вивів на ворота суперника Рафу Сілву, який відкрив рахунок в поєдинку. Португальці до перерви зуміли ще раз розписатися у воротах голландців, відзначився Юліан Вейгль. У другому таймі ПСВ зумів скоротити перевагу до мінімуму, підсумок зустрічі – 2:1, все вирішиться в повторному поєдинку.

В іншому матчі дня, болгарський Лудогорець, з Ігорем Пластуном в основі, програв шведському Мальме 2:0.

А угорський Ференцварош, з Ігорем Харатіним і Олександром Зубковим в основі, мінімально програв швейцарському Янг Бойз в результативному поєдинку – 2:3. Гравець збірної України Ігор Харатін заробив жовту картку в першому таймі.

90+ FT | 3-2 | We saw great combat on the pitch tonight. Rematch next week in Budapest! #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/65U7iRFlEI