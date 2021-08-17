Шахтар б'є Монако! Шикарний гол Педріньо наближає донеччан до групи Ліги чемпіонів (відео)

Донеччани провели відмінний перший тайм і вистояв під натиском французів після перерви

Гол Педріньо приносить Шахтарю перемогу над Монако / Фото: Getty Images

Сьогодні Шахтар відіграв перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі билася на виїзді з Монако.

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Італійський фахівець випустив досить атакувальний склад. Після пошкоджень в основу повернулися Соломон і Педріньо, а в центрі атаки вже звично вийшов Траоре. У свою чергу Степаненко знову залишився в запасі, поступившись місцем у старті Майкону.

Перший тайм пройшов під диктовку "гірників". Команда Роберто Де Дзербі нечасто била по воротах, проте свій чи не єдиний момент змогла реалізувати.

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Велика заслуга в голі Педріньо. Бразилець видряпав м'яч у центрі на підступах до карного майданчика, пішов в дриблінг і пройшов трьох. Далі – справа техніки. Педріньо без проблем поклав м'яч у порожній кут воріт метрів з 13-ти.

Під кінець тайму гості віддали ініціативу Монако, однак без проблем контролювали гру. Після перерви французи трохи притиснули Шахтар. Особливо активними були Головін і Бен Єддер, які не боялися напружувати Трубіна з різних дистанцій.

Що цікаво, в пориві освіжити атаку Ковач поміняв саме Головіна з Бен Єддером, а зовсім не інертного Фолланд. А зміни ці не дали свого ефекту. Монегаски притиснули Шахтар до воріт і практично не давали шансу на контратаки.

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Втім, і біля воріт Трубіна можна згадати не так багато небезпечних моментів. Боаду бив в стійку, а удари від Тчуамені, Мартінша і Діатта парирував кіпер гостей.

Шахтар вистояв і здобув надважливу перемогу на стадіоні "Луї II". Нічия або перемога в Харкові через тиждень дозволять команді Роберто Де Дзербі стати учасником групового раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок стартує 25 серпня о 22:00.

Монако – Шахтар 0:1

Гол: Педріньо, 20

Монако: Маєцкі – Сідібе, Маріган, Бадіашіле, Кайо Енріке – Желсон Мартінш (Діатта, 68), Фофана (Жан Лукас, 46), Тчуамені, Головін (Діоп, 60) – Бен Єддер (Боаду, 68), Фолланд

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон (Степаненко, 75), Маркос Антоніо – Тете (Марлос, 89), Педріньо (Алан Патрік, 46), Соломон (Коноплянка, 67) – Траоре (Сікан, 89).

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Попередження: Степаненко, Алан Патрік.