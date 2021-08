Шикарный ассист Яремчука помог Бенфике одолеть Эйндховен. Ференцварош и Лудогорец уступают своим соперникам

В среду, 18 августа, прошли три матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Наш интерес был прикован к каждой игре, поскольку во всех играх выступали игроки сборной Украины.

После феерического дебюта Романа Яремчука в португальской Бенфике, болельщики украинца ждали продолжения результативной серии нападающего сборной Украины.

В поединке Бенфики против ПСВ Эйндховена 25-летний нападающий вышел на поле с первых минут. На 10-й минуте Яремчук пасом вывел на ворота соперника Рафу Силву, который открыл счет в поединке. Португальцы до перерыва сумели еще раз расписаться в воротах голландцев, отличился Юлиан Вейгль. Во втором тайме ПСВ сумел сократить преимущество до минимума, итог встречи – 2:1, все решится в ответном поединке.

В другом матче дня, болгарский Лудогорец, с Игорем Пластуном в основе, проиграл шведскому Мальме 2:0.

Full time. Victory for Malmö with 2:0 #Malmö #Ludogorets #UCL pic.twitter.com/UGsN5mkJId

А венгерский Ференцварош, с Игорем Харатиным и Александром Зубковым в основе, минимально проиграл швейцарскому Янг Бойз в результативном поединке – 2:3. Игрок сборной Украины Игорь Харатин заработал желтую карточку в первом тайме.

90+ FT | 3-2 | We saw great combat on the pitch tonight. Rematch next week in Budapest! #fradi#ftc#ferencvarospic.twitter.com/65U7iRFlEI