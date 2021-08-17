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Шахтер бьет Монако! Шикарный гол Педриньо приближает дончан к группе Лиги чемпионов (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
17 августа, 23:52
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Дончане провели отличный первый тайм и выстоял под напором французов после перерыва
Гол Педриньо приносит Шахтеру победу над Монако
Гол Педриньо приносит Шахтеру победу над Монако / Фото: Getty Images

Сегодня Шахтер отыграл первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби сразилась на выезде с Монако.

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Итальянский специалист выпустил довольно атакующий состав. После повреждений в основу вернулись Соломон и Педриньо, а в центре атаке уже привычно вышел Траоре. В свою очередь Степаненко вновь остался в запасе, уступив место в старте Майкону.

Первый тайм прошел под диктовку "горняков". Команда Роберто Де Дзерби нечасто била по воротам, однако свой чуть ли не единственный момент смогла реализовать.

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Большая заслуга в голе Педриньо. Бразилец выцарапал мяч в центре на подступах к штрафной, пошел в дриблинг и прошел троих. Далее – дело техники. Педриньо без проблем уложил мяч в пустой угол ворот метров с 13-ти.

Под конец тайма гости отдали инициативу Монако, однако без проблем контролировали игру. После перерыва французы немного прижали Шахтер. Особенно активными были Головин и Бен Йеддер, которые не боялись напрягать Трубина с разных дистанций.

Что интересно, в порыве освежить атаку Ковач поменял именно Головина с Бен Йеддером, а вовсе не инертного Фолланда. А изменения эти не дали своего эффекта. Монегаски прижали Шахтер к воротам и практически не давали шанса на контратаки.

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Впрочем, и у ворот Трубина можно вспомнить не так много опасных моментов. Боаду бил в штангу, а удары от Тчуамени, Мартинша и Диатта парировал кипер гостей.

Шахтер выстоял и добыл сверхважную победу на стадионе "Луи II". Ничья или победа в Харькове через неделю позволят команде Роберто Де Дзерби стать участником группового раунда Лиги чемпионов. Поединок стартует 25 августа в 22:00.

Монако – Шахтер 0:1
Гол: Педриньо, 20

Монако: Маецки – Сидибе, Мариган, Бадиашиле, Кайо Энрике – Желсон Мартинш (Диатта, 68), Фофана (Жан Лукас, 46), Тчуамени, Головин (Диоп, 60) – Бен Йеддер (Боаду, 68), Фолланд

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон (Степаненко, 75), Маркос Антонио – Тете (Марлос, 89), Педриньо (Алан Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 67) – Траоре (Сикан, 89).

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Предупреждения: Степаненко, Алан Патрик.

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