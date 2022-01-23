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Шеві вже дали у Польщі асистентів: одного з них він ненавидить

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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23 січня, 22:42
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До роботи помічниками Андрія Шевченка на посаді головного тренерів збірної Польщі готуються Лукаш Піщек та Єжи Дудек
Піщек, Шевченко і Дудек
Піщек, Шевченко і Дудек / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазовий чемпіон Німеччини у складі дортмундської Боруссії Лукаш Піщек провів переговори з Польською футбольною спілкою про те, щоб увійти до нового тренерського штабу польської збірної.

Нагадаємо, у неділю, 23 січня, з'явилася інформація про те, що очолити поляків погодився Андрій Шевченко.

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"Переговори були. Президент Польської футбольної спілки дав собі час до 31 січня, щоб вибрати тренера, а потім усе проясниться. Якщо я приєднаюся до тренерського штабу, то ви дізнаєтесь, у якій ролі", – наводить слова Піщека Рілка nozna.

Отже, 36-річний Піщек, який торік завершив кар'єру футболіста, може стати одним із помічників Шеви у польській збірній.

Також, за даними польських ЗМІ, увійти до тренерського штабу їхньої збірної може знаменитий у минулому воротар Ліверпуля Єжи Дудек, якого Шевченко просто ненавидить.

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ЗА ЩО ШЕВА НЕНАВИДИТЬ ДУДЕКА

Є за що. 2005 року Дудек не дав Шеві виграти Лігу чемпіонів у фіналі, який увійшов в історію під назвою "Стамбульське диво".

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Тоді Ліверпуль, програючи Мілану 0:3, зумів відігратися 3:3 та вирвати перемогу у серії пенальті. Останній 11-метровий у "россонері" не забив саме Шевченко, удар якого парирував, звісно ж, поляк Єжи Дудек.

Дудек vs Шевченко
Дудек vs Шевченко / Фото: Getty Images

Крім того, на останніх хвилинах додаткового часу тієї гри Дудек неймовірним чином парирував два поспіль удари Шеви вритул.

"Андрію Шевченку знадобилося два роки, щоб набратися сміливості та запитати мене про той сейв наприкінці овертайму. Ми були в Кардіффі, працюючи разом у рамках спільної заявки Польщі та України на проведення Євро-2012. Ми досить добре познамовилися під час тієї кампанії , і того дня Шева, нарешті, поставив мені питання. "Чорт забирай, Єжи, ти можеш сказати мені зараз – як ти зробив той сейв у додатковий час?". Я посміхнувся йому. "У тебе були твої п'ять хвилин слави проти Ювентуса в 2003 році, а в мене – свої п'ять хвилин у Стамбулі!" – розповідав згодом польський голкіпер Єжи Дудек.

Сам же Шевченко зізнався, що йому досі боляче згадувати момент у фіналі Ліги чемпіонів-2005, коли Дудек із лінії воріт виніс м'яч після добивання українця. "Нещодавно УЄФА виклав сейви Дудека. Не можу дивитися їх, відвертаюся, викидаю телефон. Не можу", – відверто відповів Шева.

Шевченко vs Дудек. Фінал ЛЧ-2005
Шевченко vs Дудек. Фінал ЛЧ-2005 / Фото: Getty Images

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