Шевченко погодився очолити збірну Польщі

Польська футбольна спілка та український тренер, нещодавно звільнений із Дженоа, погодили всі умови контракту

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

На посаді головного тренера збірної Польщі Андрій Шевченко отримуватиме зарплату у розмірі 2,5 млн євро на рік. Частину коштів виплачуватиме Польська футбольна спілка, решту – спонсори.

Про це повідомляє телеграм-канал vZbirna.

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Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Для остаточного затвердження Шеви на посаді наставника поляків залишилося узгодити нюанси його договору з Дженоа. Нагадаємо, незважаючи на усунення з посади головного тренера "грифонів", Шевченко лишився на контракті з італійським клубом.

Очікується, що на посаді головного тренера збірної Польщі Шевченка представлять 31 січня.

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Левандовський і Шевченко. Фото Reuters/AFP

Нагадаємо, 24 березня збірна Польщі у Москві зіграє стиковий матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Росії. У разі перемоги, 29 березня за потрапляння на мундіаль на поляків чекає найкращий у протистоянні Швеція – Чехія.

Раніше ми писали, що у збірній Польщі може опинитися і син Андрія Шевченка – 15-річний Кристіан.

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