Шевченко – це головний біль. У Польщі звуть генералів замість українця

Епопея із призначенням нового головного тренера збірної Польщі продовжується. Серед кандидатів – Андрій Шевченко. Нещодавно його звільнили з Дженоа.

Проте не всі у захваті від українського фахівця. Головний тренер збірної Польщі на Євро-2012 Францішек Смуда категоричний. Він вважає, що національну команду має очолити польський дует: Адам Навалка та Єжи Бржечек.

"Шевченко, Коллер, Каннаваро – це головний біль. Перш ніж вони вникнуть у справи команди, ми програємо у боротьбі за чемпіонат світу-2022. А у них туз у рукаві, скажуть: "У нас було мало часу".

Крім того, Навалка з Бржечеком разом обійдуться набагато дешевше, ніж іноземний "чудотворець" зі своїм штабом.

Якщо в них вийде, то Польща матиме сценарій для кращого фільму. Навалка та Бржечек, як генерали у відставці, які будуть мобілізовані до армії та виграють битву за свою батьківщину", – сказав Смуда в інтерв'ю Interia.