Мільйони на шару: Джокович хоче бути як Шева

Сербський тенісист Новак Джокович був депортований з Австралії через порушення карантинних правил, а тепер вимагає у приймаючої сторони компенсацію

Джокович хоче заробити 6 мільйонів, не встаючи з дивану / Фото: Twitter, REUTERS

Скандал в Австралії світить Джоковичу не тільки іміджевими, а й фінансовими втратами, враховуючи, що він був одним із головних фаворитів Australian Open.

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Тому Новак має намір подати до суду на уряд країни та вимагати від них компенсацію у розмірі 6 мільйонів доларів, повідомляє The Sun.

Джокович залишив Зелений континент / Фото: Колаж: Сьогодні

Для розуміння, переможець Australian Open заробить близько 3,2 млн доларів. Тобто серб хоче отримати вдвічі більше грошей, нічого не роблячи.

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Така сама ситуація склалася у Андрія Шевченка у Дженоа. Українець начебто і звільнений, але контракт із клубом не розірвав.

Шевченко залишається на контракті у Дженоа / Фото: Getty Images

Тому італійський клуб виплачуватиме щомісяця, поки Шева не знайде собі нове місце роботи. А це 2,3 млн євро на рік до 2024 року.