Мільйони на шару: Джокович хоче бути як Шева

Скандал в Австралії світить Джоковичу не тільки іміджевими, а й фінансовими втратами, враховуючи, що він був одним із головних фаворитів Australian Open.
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Тому Новак має намір подати до суду на уряд країни та вимагати від них компенсацію у розмірі 6 мільйонів доларів, повідомляє The Sun.
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Для розуміння, переможець Australian Open заробить близько 3,2 млн доларів. Тобто серб хоче отримати вдвічі більше грошей, нічого не роблячи.
Така сама ситуація склалася у Андрія Шевченка у Дженоа. Українець начебто і звільнений, але контракт із клубом не розірвав.
Тому італійський клуб виплачуватиме щомісяця, поки Шева не знайде собі нове місце роботи. А це 2,3 млн євро на рік до 2024 року.