Сенсація! Сина Шеви чекають у збірній

Андрій Шевченко залишається претендентом на посаду головного тренера збірної Польщі.
Більше того, у її складі згодом може опинитися 15-річний син Шеви – Кристіан.
Про це повідомляє польське видання sportowefakty.
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Кристіан тренується в академії лондонського Челсі та вважається великим талантом, тому дискусія про те, за яку національну команду він гратиме, вже розпочалася.
Не факт, вважають поляки, що це буде збірна України. Серед варіантів також – збірні Польщі, Англії та США.
Справа в тому, що дружина Андрія Крістен Пазік народилася в США, але має польське коріння.
Це дозволяє Шевченку-молодшому у майбутньому обирати між Україною, Польщею та США.
Плюс Англія – тому що Кристіан виріс і живе у Лондоні.
Щоправда, сам Шева раніше відмовився відповідати на запитання, за яку збірну гратиме Кристіан, зазначивши: "Я дуже хотів би опинитися перед таким вибором. Утім, про це ми поговоримо, коли з'явиться така можливість".
Нагадаємо, 15 січня за незадовільні результати Шевченка прибрали з посади головного тренера Дженоа.
Але юридично італійський клуб не звільнив Шеву, продовжуючи платити йому зарплату – 2,3 млн євро на рік чистими до закінчення контракту влітку 2024-го.