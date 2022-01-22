Сенсація! Сина Шеви чекають у збірній

Але не українській, а польській – ЗМІ цієї країни вже пророкують виступ Кристіана Шевченка за національну команду Польщі

Андрій Шевченко і його син Крістіан / Фото: Instagram

Андрій Шевченко залишається претендентом на посаду головного тренера збірної Польщі.

Більше того, у її складі згодом може опинитися 15-річний син Шеви – Кристіан.

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Про це повідомляє польське видання sportowefakty.

Кристіан тренується в академії лондонського Челсі та вважається великим талантом, тому дискусія про те, за яку національну команду він гратиме, вже розпочалася.

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Не факт, вважають поляки, що це буде збірна України. Серед варіантів також – збірні Польщі, Англії та США.

Справа в тому, що дружина Андрія Крістен Пазік народилася в США, але має польське коріння.

Це дозволяє Шевченку-молодшому у майбутньому обирати між Україною, Польщею та США.

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Плюс Англія – тому що Кристіан виріс і живе у Лондоні.

Щоправда, сам Шева раніше відмовився відповідати на запитання, за яку збірну гратиме Кристіан, зазначивши: "Я дуже хотів би опинитися перед таким вибором. Утім, про це ми поговоримо, коли з'явиться така можливість".

Кристіан Шевченко святкує перемогу Челсі у фіналі ЛЧ / Фото: Instagram

Крістен Шевченко і її син Кристіан / Фото: Instagram

Нагадаємо, 15 січня за незадовільні результати Шевченка прибрали з посади головного тренера Дженоа.

Але юридично італійський клуб не звільнив Шеву, продовжуючи платити йому зарплату – 2,3 млн євро на рік чистими до закінчення контракту влітку 2024-го.