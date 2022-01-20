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Шеву не звільнили, але нового тренера взяли: що діється в Дженоа

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 10:33
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Дженоа оголосив про призначення нового головного тренера. Змінником Андрія Шевченка став німець Олександр Блессін. Контракт із ним укладено до 2024 року
Дженоа замінив Шевченка Блессіном
Дженоа замінив Шевченка Блессіном / Фото: Twitter, REUTERS

Незважаючи на те, що сам Шевченко з Дженоа не звільнений, керуватиме командою не він. У клубі вже побажали Блессіну удачі.

Читайте також: Зарплата більша, ніж у Дженоа. У Польщі пояснили зрив переговорів із Шевченком

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Як гравець Блессін пограв за низку маловідомих німецьких клубів і завершив кар'єру в 2012 році. Саме тоді бутси на цвях повісив і Шевченко.

З 2012 по 2018 рік він керував командою Лейпцигу U-17, потім перейшов до команди U-19, а з 2020 очолював першу команду бельгійського Остенде.

Андрій Шевченко протримався у Дженоа лише кілька місяців
Андрій Шевченко протримався у Дженоа лише кілька місяців / Фото: Getty Images

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Як бачимо, досвіду роботи у Блессіна ще менше, ніж у Андрія Шевченка, який хоч і менше за часом, але все ж таки керував національною збірною, а не молодіжними командами.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко та керівництво клубу мали протилежні погляди у питаннях комплектування команди. Українець хотів бачити у своїй команді досвідчених футболістів, а генеральний директор купував гравців "на виріст".

Чому Шевченка не звільнено з Дженоа

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, Шевченко продовжить перебувати на контракті з Дженоа, допоки не знайде нове місце роботи. Зарплата щомісяця у повному обсязі виплачуватиметься до літа 2024 року. Чистими вона становить 2,3 млн. євро на рік. Ймовірно, Дженоа зручніше платити щомісяця, ніж одразу виплатити тренеру солідну неустойку.

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