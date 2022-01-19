Зарплата більша, ніж у Дженоа. У Польщі пояснили зрив переговорів із Шевченком

Андрій Шевченко міг очолити збірну Польщі, але через фінансові розбіжності сторони не змогли домовитися

Андрій Шевченко очолить Польщу, якщо запропонують 3 млн. євро на рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній головний тренер Дженоа та збірної України Андрій Шевченко не очолить національну команду Польщу. Український спеціаліст був основним кандидатом, але польська федерація футболу не змогла задовольнити фінансові апетити Андрія Миколайовича.

Як повідомляє польський ресурс Sport.pl, Шевченко готовий був сісти за стіл переговорів із федерацією, якщо йому запропонують зарплату в 3 мільйони євро на рік.

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Шевченко нічого не міг вдіяти з таким підбором гравців / Фото: Getty Images

Оскільки ця сума втричі більша за зарплату екс-тренера Польщі Паулу Соуза (850 тисяч євро), чиновники федерації відмовилися від такого варіанту.

На запитання, чи погодиться Шевченко працювати за 1 млн євро, відповідь була такою ж категоричною – ні.

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Нагадаємо, що зарплата українського тренера в Дженоа становила 1,8 млн євро на рік.

Як результат усієї цієї історії – Андрій Шевченко більше не розглядається кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі, через фінансові розбіжності.

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Найімовірнішим кандидатом на цю посаду називають екс-наставника Кадри Адама Навалку.

Вже 24 березня на польську національну команду чекає матч плей-офф проти Росії у Москві. У разі перемоги за вихід на світову першість поляки 29 березня зіграють із найкращим у парі Швеція – Чехія.

Ранене ми повідомляли, що італійський клуб Дженоа продовжить щомісяця виплачувати зарплату Шевченку, поки той собі не знайде нове місце роботи.