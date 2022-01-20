Шеву не уволили, но нового тренера взяли: что творится в Дженоа

Дженоа объявил о назначении нового главного тренера. Сменщиком Андрея Шевченко стал немец Александр Блессин. Контракт с ним заключен до 2024 года

Дженоа заменил Шевченко Блессином / Фото: Twitter, REUTERS

Несмотря на то, что сам Шевченко из Дженоа не уволен, руководить командой будет не он. В клубе уже пожелали Блессину удачи.

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В качестве игрока Блессин поиграл за ряд малоизвестных немецких клубов и завершил карьеру в 2012 году. Как раз тогда бутсы на гвоздь повесил и Шевченко.

С 2012 по 2018 год он руководил командой Лейпцига U-17, затем перешел в команду U-19, а с 2020 возглавлял первую команду бельгийский Остенде.

Андрей Шевченко продержался в Дженоа всего несколько месяцев / Фото: Getty Images

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Как видим, опыта работы у Блессина еще меньше, чем у Андрея Шевченко, который хоть и меньше по времени, но все же руководил национальной сборной, а не молодежными командами.

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко и руководство клуба имели противоположные взгляды в вопросах комплектования команды. Украинец хотел видеть в своей команде опытных футболистов, а генеральный директор покупал игроков "на вырост".

Почему Шевченко не уволен из Дженоа

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, Шевченко продолжит пребывать на контракте с Дженоа, пока не найдет новое место работы. Зарплата каждый месяц в полном объеме будет выплачиваться до лета 2024 года. Чистыми она составляет 2,3 млн евро в год. Вероятно, Дженоа удобнее платить ежемесячно, нежели сразу выплатить тренеру солидную неустойку.

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