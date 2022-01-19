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Зарплата больше, чем в Дженоа. В Польше объяснили срыв переговоров с Шевченко

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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19 января, 22:10
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Андрей Шевченко мог возглавить сборную Польши, но из-за финансовых расхождений стороны не смогли договориться
Андрей Шевченко возглавит Польшу, если предложат 3 млн евро в год
Андрей Шевченко возглавит Польшу, если предложат 3 млн евро в год / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший главный тренер Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко не возглавит национальную команду Польшу. Украинских специалист был основным кандидатом, но польская федерация футбола не смогла удовлетворить финансовые аппетиты Андрея Николаевича.

Как сообщает польский ресурс Sport.pl, Шевченко готов был сесть за стол переговоров с федерацией, если ему предложат зарплату в 3 миллиона евро в год.

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Шевченко ничего не мог сделать с таким подбором игроков
Шевченко ничего не мог сделать с таким подбором игроков / Фото: Getty Images

Поскольку эта сумма в три раза больше, чем зарплата экс-тренера Польши Паулу Соуза (850 тысяч евро), чиновники федерации отказались от такого варианта.

На вопрос, согласится ли Шевченко работать за 1 млн евро, ответ был таким же категоричным – нет.

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Напомним, что зарплата украинского тренера в Дженоа составляла 1,8 млн евро в год.

Как итог всей этой истории – Андрей Шевченко больше не рассматривается кандидатом на пост главного тренера сборной Польши, из-за финансовых разногласий.

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Наиболее вероятным кандидатом на эту должность называют экс-наставника Кадры Адама Навалку.

Уже 24 марта польскую национальную команду ждет матч плей-офф против России в Москве. В случае победы за выход на мировое первенство поляки 29 марта сыграют с лучшим в паре Швеция – Чехия.

Ранене мы сообщали, что итальянский клуб Дженоа продолжит каждый месяц выплачивать зарплату Шевченко, пока тот себе не найдет новое место работы.

Дженоа Андрея Шевченко проиграла Милану в Кубке Италии
Дженоа Андрея Шевченко проиграла Милану в Кубке Италии / Фото: Коллаж: Сегодня

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