Шеве уже дали в Польше ассистентов: одного из них он ненавидит

К работе помощниками Андрея Шевченко на посту главного тренеров сборной Польши готовятся Лукаш Пищек и Ежи Дудек

Пищек, Шевченко и Дудек / Фото: Коллаж: Сегодня

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской Боруссии Лукаш Пищек провел переговоры с Польским футбольным союзом о том, чтобы войти в новый тренерский штаб польской сборной.

Напомним, в воскресенье, 23 января, появилась информация о том, что возглавить поляков согласился Андрей Шевченко.

Реклама

"Переговоры были. Президент Польского футбольного союза дал себе время до 31 января, чтобы выбрать тренера, а потом все прояснится. Если я присоединюсь к тренерскому штабу, то вы узнаете, в какой роли", – приводит слова Пищека Рilka nozna.

Таким образом 36-летний Пищек, в прошлом году завершивший карьеру футболиста, может стать одним из помощников Шевы в польской сборной.

Также, по данным польских СМИ, войти в тренерский штаб их сборной может знаменитый в прошлом вратарь Ливерпуля Ежи Дудек, которого Шевченко просто ненавидит.

Реклама

ЗА ЧТО ШЕВА НЕНАВИДИТ ДУДЕКА

Есть за что. В 2005 году Дудек не дал Шеве выиграть Лигу чемпионов в финале, вошедшем в историю под названием "Стамбульское чудо".

Реклама

Тогда Ливерпуль, проигрывая Милану 0:3, сумел отыграться 3:3 и вырвать победу в серии пенальти. Последний 11-метровый у "россонери" не забил как раз Андрей Шевченко, удар которого парировал, конечно же, поляк Ежи Дудек.

Дудек vs Шевченко / Фото: Getty Images

Кроме того, на последних минутах дополнительного времени той игры Дудек невероятным образом парировал два кряду удара Шевы в упор.

"Андрею Шевченко потребовалось два года, чтобы набраться смелости и спросить меня о том сейве в конце овертайма. Мы были в Кардиффе, работая вместе в рамках совместной заявки Польши и Украины на проведение Евро-2012. Мы достаточно хорошо узнали друг друга во время той кампании, и в тот день Шева, наконец, задал мне вопрос. "Черт побери, Ежи, ты можешь сказать мне сейчас – как ты сделал тот сейв в дополнительное время?". Я улыбнулся ему. "Не волнуйся, приятель", – сказал я ему. "У тебя были твои пять минут славы против Ювентуса в 2003 году, а у меня – свои пять минут в Стамбуле!" – рассказывал впоследствии польский голкипер Ежи Дудек.

Сам же Шевченко признался, что ему до сих пор больно вспоминать момент в финале Лиги чемпионов-2005, когда Дудек с линии ворот вынес мяч после добивания украинца. "Недавно УЕФА выложил сэйвы Дудека. Не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу", – разоткровенничался Шева.