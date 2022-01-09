Шевченко залишив тренерський місток Дженоа

Щоправда, лише тимчасово – у українського тренера генуезців знову позитивний тест на коронавірус

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

У Дженоа повідомили, що після молекулярних тестів, проведених перед матчем зі Спецією, у пана Андрія Шевченка виявили позитивний результат на Sars-Cov2, і він був негайно ізольований від команди.

Отже, Андрій Шевченко тимчасово залишив тренерську посаду Дженоа, а керувати командою у сьогоднішній грі чемпіонату Італії зі Спецією замість українця буде його асистент Мауро Тассотті.

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Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

Нагадаємо, перед самим Новим роком Шева вже здав позитивний тест на коронавірус, але вже 6 січня, здавши перед тим негативний, українець керував своєю командою у грі із Сассуоло 1:1.

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І ось знову...

Крім Шеви, ніхто з Дженоа перед грою зі Спецією не здав позитивного тесту на коронавірус – повідомляє офіційний сайт "грифонів".

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що Шеву хотіли б бачити тренером збірної Польщі, але вважають це неможливим через його контракт із Дженоа.

Додамо, що команда Андрія перебуває у зоні вильоту Серії А, посідаючи в турнірній таблиці чемпіонату Італії передостаннє місце.