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Друге пришестя Шеви до збірної: офіційна реакція

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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8 січня, 09:15
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Після п'яти років роботи біля керма збірної України Андрія Шевченка взялися сватати на посаду головного тренера збірної Польщі. Але там офіційно назвали цей варіант неможливим
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша дав зрозуміти, що Андрія Шевченка біля керма збірної Польщі не буде.

"Шевченко, безперечно, цікавий тренер. Але в нього чинний контракт із Дженоа. Прошу мене пробачити, але не хотів би коментувати ім'я кожного кандидата, якого згадують медіа", – наводить слова Кулеші Interia.

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Також бос ПФС відкинув варіанти із запрошенням до польської збірної Фабіо Капелло, Аврама Гранта, Юргена Клінсманна та Діка Адвоката, підтвердивши при цьому перемовини з Фабіо Канаварро та Андреа Пірло.

Андреа Пірло сезон пропрацював у Ювентусі
Андреа Пірло сезон пропрацював у Ювентусі / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що у Шеві Кулеша бачить тренера, який допоможе польській збірній обіграти Росію у Москві 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022.

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Збірну України Шева довів до 1/4 Євро
Збірну України Шева довів до 1/4 Євро / Фото: Getty Images

Польські журналісти називали кілька передумов до появи Шевченка біля керма "кадри".

Перший. Кулеша знає російську мову не гірше за Шеву.

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Друга. Шева вже працював в одній зв'язці з Польщею, допомагаючи їй спільно з Україною отримати право проведення Євро-2012.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Утім, як бачимо, Шевченко продовжить працювати головним тренером Дженоа, яку намагатиметься врятувати від вильоту із Серії А. Після недавньої нічиєю з Сассуоло 1:1 команда українця посідає передостанній рядок у чемпіонаті Італії.

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