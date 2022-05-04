4 травня 29’ Онлайн
Реал 0
Манчестер Сіті 0
4 травня 20:00
Базель 2
Динамо 3
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетні обстріли ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шість нулів. Футболка Марадони "рука Бога" продана за рекордну суму

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 21:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У цій футболці легендарний аргентинець зіграв чвертьфінальний матч ЧС-1986 проти Англії
Футболку Марадони продано за 8,5 млн євро
Футболку Марадони продано за 8,5 млн євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Знамениту футболку Дієго Марадони було продано за 8,5 млн євро, повідомляє cityam.com. Це рекордна сума для спортивної атрибутики. Варто зазначити, що стартова ціна лота була 4,98 млн. євро.

Читайте також: Від 5 до 25 років ув'язнення. Хто винен у смерті Марадони

Реклама

Саме у цій футболці легендарний аргентинець здійснив свої подвиги на ЧС-1986 у матчі проти Англії (2:1). Тоді Марадона забив два легендарні голи, один з яких назвуть "рука Бога", а другий "гол століття".

Після поєдинку Марадона обмінявся футболками із гравцем збірної Англії Стівом Ходжем, у колекції якого й зберігалася ця реліквія 35 років.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер не тримає зла на аргентинського форварда Дієго Марадону за гол, відомий як "рука Бога". Англієць пробачив Марадону, але не забув суддю.

Гері Лінекер прбачив Марадону за "руку бога"
Гері Лінекер прбачив Марадону за "руку бога" / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
83
2
Ліверпуль Ліверпуль
82
3
Челсі Челсі
66
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севілья Севілья
64
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
77
2
Інтер Інтер
75
3
Наполі Наполі
70
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти