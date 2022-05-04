Шість нулів. Футболка Марадони "рука Бога" продана за рекордну суму

У цій футболці легендарний аргентинець зіграв чвертьфінальний матч ЧС-1986 проти Англії

Футболку Марадони продано за 8,5 млн євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Знамениту футболку Дієго Марадони було продано за 8,5 млн євро, повідомляє cityam.com. Це рекордна сума для спортивної атрибутики. Варто зазначити, що стартова ціна лота була 4,98 млн. євро.

Читайте також: Від 5 до 25 років ув'язнення. Хто винен у смерті Марадони

Реклама

Саме у цій футболці легендарний аргентинець здійснив свої подвиги на ЧС-1986 у матчі проти Англії (2:1). Тоді Марадона забив два легендарні голи, один з яких назвуть "рука Бога", а другий "гол століття".

Після поєдинку Марадона обмінявся футболками із гравцем збірної Англії Стівом Ходжем, у колекції якого й зберігалася ця реліквія 35 років.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер не тримає зла на аргентинського форварда Дієго Марадону за гол, відомий як "рука Бога". Англієць пробачив Марадону, але не забув суддю.