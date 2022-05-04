Шесть нулей. Футболка Марадоны "рука Бога" продана за рекордную сумму

В этой футболке легендарный аргентинец сыграл четвертьфинальный матч ЧМ-1986 против Англии

Футболка Марадоны продана за 8,5 млн евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитую футболку Диего Марадоны было продано за 8,5 млн евро, сообщает cityam.com. Это рекордная сумма для спортивной атрибутики. Стоит отметить, что стартовая цена лота была 4,98 млн евро.

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Именно в этой футболке легендарный аргентинец совершил свои подвиги на ЧМ-1986 в матче против Англии (2:1). Тогда Марадона забил два легендарных гола, один из которых назовут "рука Бога", а второй "гол столетия".

После поединка Марадона обменялся футболками с игроком сборной Англии Стивом Ходжем, в коллекции которого и хранилась эта реликвия 35 лет.

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Ранее мы сообщали, что экс-форвард сборной Англии Гари Линекер не держит зла на аргентинского форварда Диего Марадону за гол, известный как "рука Бога". Англичанин простил Марадону, но не забыл судью.