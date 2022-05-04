Шесть нулей. Футболка Марадоны "рука Бога" продана за рекордную сумму

Знаменитую футболку Диего Марадоны было продано за 8,5 млн евро, сообщает cityam.com. Это рекордная сумма для спортивной атрибутики. Стоит отметить, что стартовая цена лота была 4,98 млн евро.
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Именно в этой футболке легендарный аргентинец совершил свои подвиги на ЧМ-1986 в матче против Англии (2:1). Тогда Марадона забил два легендарных гола, один из которых назовут "рука Бога", а второй "гол столетия".
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После поединка Марадона обменялся футболками с игроком сборной Англии Стивом Ходжем, в коллекции которого и хранилась эта реликвия 35 лет.
Ранее мы сообщали, что экс-форвард сборной Англии Гари Линекер не держит зла на аргентинского форварда Диего Марадону за гол, известный как "рука Бога". Англичанин простил Марадону, но не забыл судью.