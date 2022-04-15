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От 5 до 25 лет тюрьмы. Кто виноват в смерти Марадоны

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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15 апреля, 14:36
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Расследование смерти легенды аргентинского футбола завершено. Восемь человек предстанут перед судом
В смерти Марадоны виновны 8 человек
В смерти Марадоны виновны 8 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

Сердце легендарного аргентинца перестало биться 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Умер Диего Марадона в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Диего Марадона и Леопольде Луке
Диего Марадона и Леопольде Луке / Фото: Instagram

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Почти полтора года расследования смерти, привели аргентинских правоохранителей к выводу, что в трагической утрате виноваты сразу 8 человек, которые предстанут перед судом. Всем выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве. Каждому грозит тюремное заключение от 5 до 25 лет.

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Отвечать перед судом придется лечащему врачу Марадоны, психиатру, который работал с экс-футболистом, а также шести другим медицинским работникам. Полиция считает, что медики действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к летальному исходу. При должном врачебном вмешательстве этого можно было бы избежать.

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Памятник Диего Марадоне в Буэнос-Айресе
Памятник Диего Марадоне в Буэнос-Айресе / Фото: Twitter

Аргентина помнит своего героя, поэтому увековечила его образ возле аэропорта Буэнос-Айреса. Статуя Диего Марадоны в натуральную величину была открыта 15 декабря 2021 года, в международном аэропорту Эсейса.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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# Страна Имя Баллы
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Шарль Леклер

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71
2
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
37
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Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
4
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
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5
Льюис Хэмилтон

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Mercedes
28
6
Макс Ферстаппен

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Red Bull
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7
Эстебан Окон

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Alpine
20
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Ландо Норрис

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18
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