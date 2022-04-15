Від 5 до 25 років ув'язнення. Хто винен у смерті Марадони

Розслідування смерті легенди Аргентинського футболу завершено. Вісім людей постануть перед судом

У смерті Марадони винні 8 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Серце легендарного аргентинця перестало битися 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Помер Дієго Марадона в результаті гострого набряку легень, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю.

Дієго Марадона і Леопольде Луке / Фото: Instagram

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Майже півтора роки розслідування смерті привели аргентинських правоохоронців до висновку, що в трагічній втраті винні одразу 8 людей, які постануть перед судом. Усім висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Кожному загрожує ув'язнення від 5 до 25 років.

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Відповідати перед судом доведеться лікарю Марадони, психіатру, який працював з екс-футболістом, а також шістьом іншим медичним працівникам. Поліція вважає, що медики діяли халатно і безрозсудно, а їхня неуважність і недогляд привели до летального результату. За належного лікарського втручання цього можна було б уникнути.

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Пам'ятник Дієго Марадоні в Буенос-Айресі / Фото: Twitter

Аргентина пам'ятає свого героя, тож увічнила його образ біля аеропорту Буенос-Айреса. Статую Дієго Марадони у натуральну величину було відкрито 15 грудня 2021 року, у міжнародному аеропорту Есейса.