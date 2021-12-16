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Дань поваги: Дієго Марадона зустрічатиме гостей столиці Аргентини

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
16 грудня, 10:20
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В аеропорту Буенос-Айреса встановили статую легендарного футболіста Дієго Марадони. Він першим зустрічатиме гостей столиці Аргентини
Пам'ятник Дієго Марадоні в Буенос-Айресі
Пам'ятник Дієго Марадоні в Буенос-Айресі / Фото: Twitter

Статуя Дієго Марадони в натуральну величину була відкрита в середу, 15 грудня, в міжнародному аеропорту Есейса, найбільшому в Аргентині.

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"Ця статуя – просто жест вдячності та данина пошани великому футболісту, який доставив безмежну радість аргентинцям та любителям футболу з усієї планети", – сказав президент Airports Argentina 2000 Мартін Ернекян.

Скульптура Марадони зроблена за допомогою 3D-друку з поліетилентерефталату і розфарбована фарбою наче пам'ятник зроблений з металу, пише depor.com.

Фото: REUTERS/Enrique Marcarian
Фото: REUTERS/Enrique Marcarian

Нагадаємо, що якийсь час тому, у річницю смерті Марадони, у Неаполі відбулася церемонія відкриття монумента легендарному футболісту. Пам'ятник у натуральний розмір тимчасово встановили перед стадіоном Наполі.

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У Неаполі відкрили пам'ятник Дієго Марадоні
У Неаполі відкрили пам'ятник Дієго Марадоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що 25 листопада 2020 року у віці 60 років. помер Дієго Армандо Марадона. Повідомлялося, що він помер у результаті гострого набряку легенів, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.

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