Шедевральний удар! Миколенко забив дебютний гол за Евертон

Команда українського захисника веде запеклу боротьбу за виживання в еліті англійського футболу. Кожне здобуте очко на вагу золота для підопічних Френка Лемпарда.

Вже у дебюті поєдинку на стадіоні "Кінг Пауер" у Лестері Віталію Миколенко вдалося відкрити рахунок у матчі. На 6-й хвилині поєдинку українець скористався своїм шансом. Віталій у дотик пробив з-за меж штрафного майданчика і точно влучив у нижній кут воріт.

MYKOLENKOS FIRST GOAL FOR EVERTON



After his miss last week, hes made up for it with an absolute rocket of a volley!



Everton lead away v Leicester!



Not bad for a LB



Hes magic you knowwwww, Vitaliy Mykolenkoooooo pic.twitter.com/sk7mgUAcCr