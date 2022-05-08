Шедевральний удар! Миколенко забив дебютний гол за Евертон

У матчі 36-го туру АПЛ ліверпульський Евертон грає на виїзді з Лестером

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Команда українського захисника веде запеклу боротьбу за виживання в еліті англійського футболу. Кожне здобуте очко на вагу золота для підопічних Френка Лемпарда.

Вже у дебюті поєдинку на стадіоні "Кінг Пауер" у Лестері Віталію Миколенко вдалося відкрити рахунок у матчі. На 6-й хвилині поєдинку українець скористався своїм шансом. Віталій у дотик пробив з-за меж штрафного майданчика і точно влучив у нижній кут воріт.

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MYKOLENKOS FIRST GOAL FOR EVERTON



After his miss last week, hes made up for it with an absolute rocket of a volley!



Everton lead away v Leicester!



Not bad for a LB



Hes magic you knowwwww, Vitaliy Mykolenkoooooo pic.twitter.com/sk7mgUAcCr — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

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Це перший забитий м'яч українця за "ірисок". Для того, щоб відкрити рахунок забитим голам за Евертон Миколенко, вистачило 13 матчів.

Раніше ми повідомляли, що асист Руслана Маліновського допоміг Аталанті перемогти Спецію. Тонка передача українця на Муріеля дозволила колумбійцю відкрити рахунок у матчі.