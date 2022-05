Шедевральный удар! Миколенко забил дебютный гол за Эвертон

Команда украинского защитника ведет отчаянную борьбу за выживание в элите английского футбола. Каждое добытое очко на вес золота для подопечных Фрэнка Лэмпарда.

Уже в дебюте поединка на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере Виталию Миколенко удалось открыть счет в матче. На 6-й минуте поединка украинец воспользовался своим шансом. Виталий в касание пробил из-за пределов штрафной и точно попал в нижний угол ворот.

MYKOLENKOS FIRST GOAL FOR EVERTON



After his miss last week, hes made up for it with an absolute rocket of a volley!



Everton lead away v Leicester!



Not bad for a LB



Hes magic you knowwwww, Vitaliy Mykolenkoooooo pic.twitter.com/sk7mgUAcCr