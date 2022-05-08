Українська дуель в Італії. Асист Малиновського допоміг Аталанті перемогти Спецію

Руслан Малиновський протистояв у Серії А Віктору Коваленку. Обидва грали, але очної дуелі не вийшло

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В італійській Серії А відбулося протистояння українських легіонерів. Спеція Віктора Коваленка, який залишився у запасі на матч, приймав Аталанту з Русланом Малиновським у стартовому складі.

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Минулого туру український хавбек клубу з Бергамо віддав витончених гольовий пас і врятував команду від поразки. Свою майстерність асистента Малиновський продемонстрував у грі проти Спеції. Тонка передача українця на Муріеля дозволила колумбійцю відкрити рахунок у матчі.

Спеція змогла відігратися до перерви завдяки влучному удару Верде.

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У другому таймі Малиновського замінили на 59 хвилині за рахунок 1:1, а за 9 хвилин на полі знову з'явився українець. Вихід Коваленка не змінив загального сюжету гри. Аталанта продовжувала атакувати і таки досягла успіху двічі. Голи Джимсіті та Пашаліча дозволили Аталанте перемогти 3:1.

Таким чином, Аталанта залишає шанси на потрапляння до топ-7 чемпіонату Італії, щоб потрапити до єврокубків.