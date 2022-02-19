Шахтар та Динамо дзеркально закінчили матчі у Туреччині

Контрольні поєдинки Динамо і Шахтаря, що відбулися водночас у Туреччині в суботу, 19 лютого, не принесли вболівальникам жодного гола
Шахтар і Динамо завершили спаринги з однаковим рахунком - 0:0 / Фото: Колаж: Сьогодні
Шахтар у 60-хвилинному спарингу на зборі в Туреччині зіграв унічию 0:0 із ФК Рига.
Після цього спарингу Шахтар повертається з Туреччини до України – 26 лютого у Харкові на "гірників" чекає матч 19-го туру чемпіонату України з Металістом-1925.
Матчі Шахтаря на зборах: 4 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка
- 24.01. Вольфсбергер (Австрія) – 4:1
- 28.01. Маріуполь (Україна) – 0:0
- 31.01. Црвена Звезда (Сербія) – 3:2
- 12.02. Шахтар Караганда (Казахстан) – 2:1
- 15.02. Маріуполь (Україна) – 1:2
- 18.02. Астана (Казахстан) – 3:0
- 19.02. Рига (Латвія) – 0:0
Динамо ж у суботу, 19 лютого, також розійшлося нульовою нічиєю у класичному, 90-хвилинному, контрольному матчі з узбекистанським Пахтакором.
Динамо ще залишається в Туреччині – 21 лютого команда Мірчі Луческу зіграє там спаринг із латвійським РФШ. Чемпіонат України має відновитись для киян грою з Інгульцем 26 лютого.
Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters
Матчі Динамо на зборах: 11 перемог, 3 нічиї
- 21.01. Атлетіко Пульпіленьо (Іспанія) – 4:0
- 22.01. Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0
- 25.01. Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1
- 27.01. Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1
- 31.01. Лудогорець (Болгарія) – 4:1
- 02.02. Чукарички (Сербія) – 3:2
- 04.02. Левські (Болгарія) – 1:1
- 07.02. Рудар (Чорногорія) – 1:0
- 08.02. Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0
- 10.02. Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1
- 13.02. Інджія (Сербія) – 4:0
- 15.02. Кайрат (Казахстан) – 4:0
- 17.02. Валмієра (Латвія) – 2:0
- 19.02. Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
- 21.02. РФШ (Латвія)
Турнірна таблиця УПЛ
1
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті
49
Пропущені
10
Різниця
39
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті
47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
П
3
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті
35
Пропущені
17
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
4
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті
37
Пропущені
19
Різниця
18
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
5
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті
30
Пропущені
18
Різниця
12
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
В
6
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті
19
Пропущені
16
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
В
7
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті
22
Пропущені
27
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
В
8
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті
14
Пропущені
23
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
9
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
П
10
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті
17
Пропущені
29
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П
11
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті
16
Пропущені
21
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
Н
В
П
П
12
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті
14
Пропущені
30
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
Н
П
В
В
П
13
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті
20
Пропущені
40
Різниця
-20
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
В
14
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті
13
Пропущені
28
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
П
15
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті
12
Пропущені
30
Різниця
-18
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
Н
16
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті
21
Пропущені
44
Різниця
-23
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В