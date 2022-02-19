19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар та Динамо дзеркально закінчили матчі у Туреччині

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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19 лютого, 18:10
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Контрольні поєдинки Динамо і Шахтаря, що відбулися водночас у Туреччині в суботу, 19 лютого, не принесли вболівальникам жодного гола
Шахтар і Динамо завершили спаринги з однаковим рахунком - 0:0
Шахтар і Динамо завершили спаринги з однаковим рахунком - 0:0 / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахтар у 60-хвилинному спарингу на зборі в Туреччині зіграв унічию 0:0 із ФК Рига.

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Після цього спарингу Шахтар повертається з Туреччини до України – 26 лютого у Харкові на "гірників" чекає матч 19-го туру чемпіонату України з Металістом-1925.

Матчі Шахтаря на зборах: 4 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка

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  • 24.01. Вольфсбергер (Австрія) – 4:1
  • 28.01. Маріуполь (Україна) – 0:0
  • 31.01. Црвена Звезда (Сербія) – 3:2
  • 12.02. Шахтар Караганда (Казахстан) – 2:1
  • 15.02. Маріуполь (Україна) – 1:2
  • 18.02. Астана (Казахстан) – 3:0
  • 19.02. Рига (Латвія) – 0:0

Динамо ж у суботу, 19 лютого, також розійшлося нульовою нічиєю у класичному, 90-хвилинному, контрольному матчі з узбекистанським Пахтакором.

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Динамо ще залишається в Туреччині – 21 лютого команда Мірчі Луческу зіграє там спаринг із латвійським РФШ. Чемпіонат України має відновитись для киян грою з Інгульцем 26 лютого.

Тренер Динамо Мірча Луческу
Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Матчі Динамо на зборах: 11 перемог, 3 нічиї

  • 21.01. Атлетіко Пульпіленьо (Іспанія) – 4:0
  • 22.01. Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0
  • 25.01. Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1
  • 27.01. Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1
  • 31.01. Лудогорець (Болгарія) – 4:1
  • 02.02. Чукарички (Сербія) – 3:2
  • 04.02. Левські (Болгарія) – 1:1
  • 07.02. Рудар (Чорногорія) – 1:0
  • 08.02. Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0
  • 10.02. Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1
  • 13.02. Інджія (Сербія) – 4:0
  • 15.02. Кайрат (Казахстан) – 4:0
  • 17.02. Валмієра (Латвія) – 2:0
  • 19.02. Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
  • 21.02. РФШ (Латвія)

Турнірна таблиця УПЛ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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8
5
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3
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9
4
2
15
4
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8
9
7
24
5
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8
5
5
18
6
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8
5
4
17
7
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7
2
5
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14
31
9
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6
7
4
17
10
flag Франція ФранціяFR
5
7
2
14
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Премьер Лига Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
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19
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