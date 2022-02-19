Шахтар та Динамо дзеркально закінчили матчі у Туреччині

Контрольні поєдинки Динамо і Шахтаря, що відбулися водночас у Туреччині в суботу, 19 лютого, не принесли вболівальникам жодного гола

Шахтар і Динамо завершили спаринги з однаковим рахунком - 0:0 / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахтар у 60-хвилинному спарингу на зборі в Туреччині зіграв унічию 0:0 із ФК Рига.

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Після цього спарингу Шахтар повертається з Туреччини до України – 26 лютого у Харкові на "гірників" чекає матч 19-го туру чемпіонату України з Металістом-1925.

Матчі Шахтаря на зборах: 4 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка

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24.01. Вольфсбергер (Австрія) – 4:1

28.01. Маріуполь (Україна) – 0:0

31.01. Црвена Звезда (Сербія) – 3:2

12.02. Шахтар Караганда (Казахстан) – 2:1

15.02. Маріуполь (Україна) – 1:2

18.02. Астана (Казахстан) – 3:0

19.02. Рига (Латвія) – 0:0

Динамо ж у суботу, 19 лютого, також розійшлося нульовою нічиєю у класичному, 90-хвилинному, контрольному матчі з узбекистанським Пахтакором.

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Динамо ще залишається в Туреччині – 21 лютого команда Мірчі Луческу зіграє там спаринг із латвійським РФШ. Чемпіонат України має відновитись для киян грою з Інгульцем 26 лютого.

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Матчі Динамо на зборах: 11 перемог, 3 нічиї

21.01. Атлетіко Пульпіленьо (Іспанія) – 4:0

22.01. Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0

25.01. Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1

27.01. Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1

31.01. Лудогорець (Болгарія) – 4:1

02.02. Чукарички (Сербія) – 3:2

04.02. Левські (Болгарія) – 1:1

07.02. Рудар (Чорногорія) – 1:0

08.02. Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0

10.02. Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1

13.02. Інджія (Сербія) – 4:0

15.02. Кайрат (Казахстан) – 4:0

17.02. Валмієра (Латвія) – 2:0

19.02. Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

21.02. РФШ (Латвія)

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