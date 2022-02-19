Шахтер и Динамо зеркально закончили матчи в Турции

Контрольные поединки Динамо и Шахтера, состоявшиеся в одно и то же время в Турции в субботу, 19 февраля, не принесли болельщикам ни одного гола
Гранды УПЛ завершили спарринги с одинаковым счетом - 0:0 / Фото: Коллаж: Сегодня
Шахтер в 60-минутном спарринге на сборе в Турции сыграл вничью 0:0 с ФК Рига.
После этого спарринга Шахтер возвращается из Турции в Украину – 26 февраля в Харькове "горняков" ждет матч 19-го тура чемпионата Украины с Металлистом-1925.
Матчи Шахтера на сборах: 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение
- 24.01. Вольфсбергер (Австрия) – 4:1
- 28.01. Мариуполь (Украина) – 0:0
- 31.01. Црвена Звезда (Сербия) – 3:2
- 12.02. Шахтер Караганда (Казахстан) – 2:1
- 15.02. Мариуполь (Украина) – 1:2
- 18.02. Астана (Казахстан) – 3:0
- 19.02. Рига (Латвия) – 0:0
Динамо же в субботу, 19 февраля, также разошлось нулевой ничьей в классическом, 90-минутном, контрольном матче с узбекистанским Пахтакором.
Динамо еще остается в Турции – 21 февраля команда Мирчи Луческу еще сыграет там спарринг с латвийским РФШ. Чемпионат Украины должен возобновиться для киевлян игрой с Ингульцом 26 февраля.
Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters
Матчи Динамо на сборах: 11 побед, 3 ничьи
- 21.01. Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0
- 22.01. Расинг Унион (Люксембург) – 4:0
- 25.01. Реал Мурсия (Испания) – 3:1
- 27.01. Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
- 31.01. Лудогорец (Болгария) – 4:1
- 02.02. Чукарички (Сербия) – 3:2
- 04.02. Левски (Болгария) – 1:1
- 07.02. Рудар (Черногория) – 1:0
- 08.02. Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0
- 10.02. Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1
- 13.02. Инджия (Сербия) – 4:0
- 15.02. Кайрат (Казахстан) – 4:0
- 17.02. Валмиера (Латвия) – 2:0
- 19.02. Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
- 21.02. РФШ (Латвия)
Турнирная таблица УПЛ
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