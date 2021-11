Серйозні звинувачення: Йорданія вимагає перевірити стать гравця жіночої футбольної команди Ірану

25 вересня жіночі збірні Ірану та Йорданії зустрічалися у матчі відбірного турніру Кубка Азії.

Іран обіграв суперниць із Йорданії у серії пенальті (0:0, 4:2 – по пенальті) та отримав путівку до фінальної частини розіграшу Кубка Азії 2022 року. Пізніше в JFA висловили сумнів у тому, що одна із футболісток збірної Ірану є жінкою. Ім'я гравця не розголошується.

No relevance to previous tweets but its a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcompic.twitter.com/egk678CXCX