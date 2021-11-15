Серйозні звинувачення: Йорданія вимагає перевірити стать гравця жіночої футбольної команди Ірану

25 вересня жіночі збірні Ірану та Йорданії зустрічалися у матчі відбірного турніру Кубка Азії.
Раніше ми писали, італійський футболіст покликав одружитися з дівчиною прямо під час матчу.
Іран обіграв суперниць із Йорданії у серії пенальті (0:0, 4:2 – по пенальті) та отримав путівку до фінальної частини розіграшу Кубка Азії 2022 року. Пізніше в JFA висловили сумнів у тому, що одна із футболісток збірної Ірану є жінкою. Ім'я гравця не розголошується.
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"Зважаючи на докази, представлені JFA, та враховуючи важливість цього змагання, ми просимо AFC ініціювати прозоре та чітке розслідування, яке проведуть медичні експерти.
Вони повинні з'ясувати, чи є цей гравець жінкою з огляду на те, що жіноча збірна Ірану має багату історію, пов'язану з гендерними проблемами та допінговими скандалами", — йдеться у листі президента JFA Алі бін аль-Хусейна у Твіттері.
No relevance to previous tweets but its a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcompic.twitter.com/egk678CXCX— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021
Іранська сторона відреагувала на звинувачення, назвавши заяву Йорданії приводом для того, щоб не змиритися з поразкою.