Серьезные обвинения: Иордания требует проверить пол игрока женской футбольной команды Ирана

25 сентября женские сборные Ирана и Иордании встречались в матче отборочного турнира Кубка Азии.

Иран обыграл соперниц из Иордании в серии пенальти (0:0, 4:2 – по пенальти) и получил путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии 2022 года. Позже в JFA выразили сомнение в том, что одна из футболисток сборной Ирана является женщиной. Имя игрока не разглашается.

No relevance to previous tweets but its a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcompic.twitter.com/egk678CXCX