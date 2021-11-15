Серьезные обвинения: Иордания требует проверить пол игрока женской футбольной команды Ирана

Федерация футбола Иордании ставит под сомнение пол иранского футболиста, который защищал ворота Исламской Республики в отборочном матче Кубка Азии среди женщин

/ Фото: Getty Images

25 сентября женские сборные Ирана и Иордании встречались в матче отборочного турнира Кубка Азии.

Ранее мы писали, итальянский футболист позвал замуж девушку прямо во время матча.

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Иран обыграл соперниц из Иордании в серии пенальти (0:0, 4:2 – по пенальти) и получил путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии 2022 года. Позже в JFA выразили сомнение в том, что одна из футболисток сборной Ирана является женщиной. Имя игрока не разглашается.

"Принимая во внимание доказательства, представленные JFA, и учитывая важность этого соревнования, мы просим AFC инициировать прозрачное и четкое расследование, которое проведут медицинские эксперты. Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с гендерными проблемами и допинговыми скандалами", — говорится в письме президента JFA Али бин аль-Хусейна в Твиттере.

No relevance to previous tweets but its a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcompic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

Иранская сторона отреагировала на обвинения, назвав заявление Иордании предлогом для того, чтобы не смириться с поражением.