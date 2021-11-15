Так ще ніхто не робив! Італійський футболіст покликав заміж дівчину просто під час матчу

У поєдинку чемпіонату Італії форвард Джузеппе Фелла забив гол та зробив пропозицію своїй дівчині. Вона відповіла згодою

Романтичний вчинок Джузеппе

Нападник Палермо Джузеппе Фелла під час матчу 14 туру італійської Серії С проти Потенци (2:0) зробив пропозицію своїй дівчині.

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Після забитого м'яча на початку другого тайму Фелла прибіг до трибуни і показав футболку, на якій намальований чоловік, що робить пропозицію дівчині. Цей жест був адресований його дівчині Марісі, яка була на стадіоні.

Дівчина дала позитивну відповідь.

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Нагадаємо, що сьогодні судний день для збірної Італії у відборі на ЧС-2022. Перед заключним туром Італія випереджає Швейцарію за загальною різницею м'ячів (13:2, +11 проти 11:2, +9). Зараз у обох команд рівність щодо особистих зустрічей. Якщо у підсумку у них також буде однакова загальна різниця м'ячів та загальна кількість забитих голів, то Швейцарія фінішує першою за рахунок більшої кількості м'ячів на виїзді у особистих зустрічах: матч у Базелі завершився 0:0, а у Римі – 1:1.