Таємна зброя Макрона. Доля виборів у Франції залежить від зірки ПСЖ

Президента Франції Еммануеля Макрона та форварда Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе пов'язує давня дружба

Макрон сподівається на підтримку Мбаппе / Фото: Getty Images

Глава Франції Еммануель Макрон веде активну передвиборну боротьбу. Результат другого туру президентських виборів багато в чому залежатиме від кумира французьких уболівальників Кіліана Мбаппе.

Його нинішній клуб робить усе можливе, аби зірковий форвард підписав новий контракт із ПСЖ та не перейшов до мадридського Реалу.

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Вплинути на рішення 23-річного футболіста може президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє RTL. Політик та футболіст підтримують дружні стосунки протягом чотирьох років.

Кіліан Мбаппе має статус національної ікони, дуже впливаючи на французьку молодь. Сам Мбаппе публічно ще не висловлювався на підтримку Макрона.

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Проте його рішення продовжити контракт із ПСЖ може позитивно позначитися на результатах другого туру президентських виборів у Франції.

Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Відмітимо, що сам президент Франції теж полюбляє грати у футбол. У жовтні минулого року політик взяв участь у благодійному футбольному матчі. Макрон відкрив рахунок у поєдинку реалізувавши пенальті у стилі Паненки.

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