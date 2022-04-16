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Секретное оружие Макрона. Судьба выборов во Франции зависит от звезды ПСЖ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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16 апреля, 14:21
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Президента Франции Эммануэля Макрона и форварда ПариСен-Жермен Килиана Мбаппе связывает давняя дружба
Макрон надеется на поддержку Мбаппе
Макрон надеется на поддержку Мбаппе / Фото: Getty Images

Глава Франции Эммануэль Макрон ведет активную предвыборную борьбу. Результат второго тура президентских выборов во многом будет зависеть от кумира французских болельщиков Килиана Мбаппе.

Его нынешний клуб делает все возможное, чтобы звездный форвард подписал новый контракт с ПСЖ и не перешел в мадридский Реал.

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Повлиять на решение 23-летнего футболиста может президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает RTL. Политик и футболист поддерживают дружеские отношения на протяжении четырех лет.

Килиан Мбаппе имеет статус национальной иконы, оказывая большое влияние на французскую молодежь. Сам Мбаппе публично еще не высказывался в поддержку Макрона.

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Однако его решение продлить контракт с ПСЖ может положительно сказаться на результатах второго тура президентских выборов во Франции.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Отметим, что сам президент Франции тоже любит играть в футбол. В октябре прошлого года политик принял участие в благотворительном футбольном матче. Макрон открыл счет в поединке реализовав пенальти в стиле Паненки.

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Эммануэль Макрон забил гол в благотворительном матче
Эммануэль Макрон забил гол в благотворительном матче / Фото: Reuters

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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71
2
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
37
3
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
4
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Серхио Перес

Red Bull
30
5
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
28
6
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
7
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
20
8
Ландо Норрис

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45
3
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18
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40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
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18
14:23
24
9
Верес
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23
10
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18
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