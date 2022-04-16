Секретное оружие Макрона. Судьба выборов во Франции зависит от звезды ПСЖ

Глава Франции Эммануэль Макрон ведет активную предвыборную борьбу. Результат второго тура президентских выборов во многом будет зависеть от кумира французских болельщиков Килиана Мбаппе.
Его нынешний клуб делает все возможное, чтобы звездный форвард подписал новый контракт с ПСЖ и не перешел в мадридский Реал.
Повлиять на решение 23-летнего футболиста может президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает RTL. Политик и футболист поддерживают дружеские отношения на протяжении четырех лет.
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Килиан Мбаппе имеет статус национальной иконы, оказывая большое влияние на французскую молодежь. Сам Мбаппе публично еще не высказывался в поддержку Макрона.
Однако его решение продлить контракт с ПСЖ может положительно сказаться на результатах второго тура президентских выборов во Франции.
Отметим, что сам президент Франции тоже любит играть в футбол. В октябре прошлого года политик принял участие в благотворительном футбольном матче. Макрон открыл счет в поединке реализовав пенальти в стиле Паненки.