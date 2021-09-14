"Сьогодні грало Динамо 90-х": наставник "біло-синіх" про перемогу над Бенфікою

У першому матчі Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 розгромило своїх ровесників з Бенфіки

Динамо U-19 розгромило Бенфіку в стартовому поєдинку Юнацької ліги УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Старший тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував перемогу своїх підопічних над Бенфікою з великим рахунком 4:0 в рамках 1-го туру юнацької Ліги УЄФА.

Читайте також: Хто дорожче? Динамо з Циганковим або Бенфіка з Яремчуком

Реклама

- Яким був план на гру, і чи виконала його команда?

- Ми розуміли, що за такої гри суперника у нас буде достатня кількість моментів. Вони розташовувалися високо, особливо крайні захисники, тому виникали вільні зони, куди підключалися наші швидкі гравці – Самба і Волошин. Так що, звичайно, ми розраховували на забиті м'ячі. Вдячний команді за те, що хлопці добре спрацювали в обороні, витримали розташування і структуру, про що ми їх просили, і це принесло успіх.

Реклама

- Вийшла прекрасна комбінація, коли другий м'яч забивав Боль, чи не шкода вам, що в тому моменті був зафіксований офсайд?

- На тренуваннях ми награємо моменти з швидкими атаками. Коли Боль забіг вперед, це був класичний епізод ще з часів Валерія Лобановського, коли центральний захисник підключається до атаки і забиває. Прикро, що було положення "поза грою", але комбінація вийшла відмінна, добре її розіграли. Нічого страшного, пізніше забили свої м'ячі. В цілому, сьогодні вийшла класична гра Динамо 90-х: забили швидкий м'яч, а потім всю гру ловили суперника на контратаках.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні перша команда київського Динамо зіграє з Бенфікою матч 1-го туру Ліги чемпіонів, який розпочнеться о 22:00. Трансляція Динамо – Бенфіка вже доступна на нашому сайті.