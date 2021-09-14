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ПСЖ --
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Рух --
Динамо --
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Шахтар --
Верес --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Хто дорожче? Динамо з Циганковим чи Бенфіка з Яремчуком

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 вересня, 18:42
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Київський клуб волею жереба потрапив до "групи смерті": що не суперник, то гранд європейського футболу. Оцінимо за вартістю першого суперника киян в Лізі чемпіонів
Віктор Циганков найдорожчий футболіст в складі Динамо
Віктор Циганков найдорожчий футболіст в складі Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Згідно з даними порталу Transfermarkt, сумарна вартість футболістів португальського клубу в 2 рази більше за динамівців.

Читайте також: Динамо Бенфіка: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Отже дивимося, всі гравці Бенфіки оцінюються в 286,5 млн євро, а підопічні Мірчі Луческу – 133 млн євро. Середня вартість одного футболіста – 4.43 млн у "біло-синіх" і 9.88 млн у "орлів".

У той же час, найдорожчий серед футболістів у складах обох команд саме у киян – це капітан команди Віктор Циганков, якого Transfermarkt оцінює в 25 мільйонів. У Бенфіці таким футболістом є 28-річний півзахисник Рафа Сілва.

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Додамо, що український нападник португальського гранда Роман Яремчук коштує 17.5 млн євро і він шостий в топ-списку найдорожчих футболістів команди Жорже Жезуша.

Роман Яремчук забив другий гол у складі Бенфіки
Роман Яремчук забив другий гол у складі Бенфіки

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Нагадаємо, що матч Динамо – Бенфіка пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22:00. Трансляція Динамо – Бенфіка вже доступна на нашому сайті.

Циганков vs Яремчук
Циганков vs Яремчук / Фото: Сегодня|Спорт

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7
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