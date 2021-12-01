Зробимо тебе інвалідом: ексгравцеві Динамо та Шахтаря пригрозили у Москві

Вихованця українського футболу Андрія Канчельскіса, який виступав за збірну Росії, пригрозили зробити інвалідом, якщо він не вибачить борг у півтора мільйона євро

Андрій Канчельскіс / Фото: открытые источники

Колишній футболіст Динамо, Шахтаря та МЮ Андрій Канчельскіс заявив до поліції Москви, що йому погрожують розправою.

Причина – 52-річний уродженець Кропивницького не пробачає величезний борг своєму колишньому клубу узбекистанському Навбахору, посаду головного тренера якого залишив ще рік тому.

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Андрій Канчельскіс / Фото: Instagram

За словами Канчельскіса, увечері 22 листопада під час вечері в московському кафе "Оазис" до нього підійшли кілька невідомих і наполегливо попросили знизити свої вимоги до Навбахора (у серпні ФІФА ухвалила рішення виплатити Канчельскісу 1,6 млн євро).

Андрію запропонували погодитися на 80 000, а якщо він відмовиться, пообіцяли зробити його інвалідом. Після чого Канчельскісу передали папірець із телефоном і сказали зателефонувати, як він надумає.



Канчельскіс вирішив не погоджуватися на цю пропозицію, а вирушив до поліції. Там розпочали перевірку – повідомляє канал Мутко против.

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Зауважимо, що нещодавно Канчельскіс став героєм іншого скандалу – він звинуватив колишнього тренера збірної Росії Станіслава Черчесова у тому, що той брав гроші від агентів за потрапляння гравців до складу команди.