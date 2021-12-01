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Сделаем тебя инвалидом: экс-игроку Динамо и Шахтера пригрозили в Москве

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
1 декабря, 11:55
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Воспитанника украинского футбола Андрея Канчельскиса, выступавшего за сборную России, пригрозили сделать инвалидом, если он не простит долг в полтора миллиона евро
Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис / Фото: открытые источники

Бывший футболист Динамо, Шахтера и МЮ Андрей Канчельскис заявил в полицию Москвы, что ему угрожают расправой.

Причина – 52-летний уроженец Кропивницкого не прощает громадный долг своему бывшему клубу узбекистанскому Навбахору, пост главного тренера которого покинул еще год назад.

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Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис / Фото: Instagram


По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в московском кафе "Оазис" к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к Навбахору (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 млн евро).

Андрею предложили согласиться на 80 000, а в случае, если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает.

Канчельскис решил не соглашаться на это предложение, а отправился в полицию. Там начали проверку – сообщает канал Мутко против.

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Отметим, что недавно Канчельскис стал героем другого скандала – он обвинил бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова в том, что тот брал деньги от агентов за попадание игроков в состав команды.

Канчельскис обвинил Черчесова во взятках
Канчельскис обвинил Черчесова во взятках

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