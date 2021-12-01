Сделаем тебя инвалидом: экс-игроку Динамо и Шахтера пригрозили в Москве

Бывший футболист Динамо, Шахтера и МЮ Андрей Канчельскис заявил в полицию Москвы, что ему угрожают расправой.
Причина – 52-летний уроженец Кропивницкого не прощает громадный долг своему бывшему клубу узбекистанскому Навбахору, пост главного тренера которого покинул еще год назад.
По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в московском кафе "Оазис" к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к Навбахору (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 млн евро).
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Андрею предложили согласиться на 80 000, а в случае, если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает.
Канчельскис решил не соглашаться на это предложение, а отправился в полицию. Там начали проверку – сообщает канал Мутко против.
Отметим, что недавно Канчельскис стал героем другого скандала – он обвинил бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова в том, что тот брал деньги от агентов за попадание игроков в состав команды.