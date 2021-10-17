Брав гроші за потрапляння до складу: українець звинуватив екстренера збірної Росії в хабарах

Колишнього тренера збірної Росії Станіслава Черчесова звинуватили в тому, що він брав гроші від агентів за потрапляння гравців до складу команди

Канчельскіс звинуватив Черчесова у хабарях

Ексгравець Динамо, Шахтаря, Манчестер Юнайтед і збірної Росії Андрій Канчельскіс висловив свою думку, що до складу збірної Росії можна потрапити за гроші.

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Це роблять агенти, щоб підняти вартість гравця і потім вдало продати в інший клуб.

"Навіть в радянському футболі було. Я можу називати, що Бишовець займався цією справою. Я думаю і впевнений, що і Черчесов займався – агенти платили", – зізнався Канчельскіс в інтерв'ю soccernews.ru.

Нагадаємо, що Канчельскіс народився і виріс в Кропивницькому, виступав за місцеву "Зірку". Там же він познайомився з першою дружиною, але його дочка вважає своїм батьком Стаса Михайлова.

Потім футболіст встиг пограти в Динамо і Шахтарі, після чого перебрався в Манчестер Юнайтед, де став справжньою зіркою. Також в своїй ігровій кар'єрі він встиг пограти за такі клуби, як Евертон, Рейнджерс, Манчестер Сіті, Саутгемптон, Аль-Хіляль, Сатурн і Крила Рад.

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Після розвалу СРСР Канчельскіс зробив вибір на користь збірної Росії, за яку зіграв 36 матчів і забив 4 м'ячі. Раніше ми писали, що колишній суддя розповів, як умовив Юрана, Канчельскіса і Онопко замість України виступати за Росію. Ексрефері ФІФА Сергій Хусаїнов пообіцяв футболістам квартири в Москві.