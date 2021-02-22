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СБУ вирахувала 17 футболістів, які грали за "ЛНР"

22 лютого, 22:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Комітет етики і чесної гри почав перевірку за цим гравцям

В Українську асоціацію футболу звернулася Служба безпеки України і повідомила, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, в складі команди з так званої "ЛНР" брали участь в міжнародному турнірі з футболу "Ліга братніх народів-2020" серед команд з невизнаних республік. Турнір проводився 8-12 грудня в Сухумі.

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Комітет етики і чесної гри почав перевірку за цим футболістам і запропонував їм дати письмові пояснення до 2 березня. Під підозрою 17 гравців, повідомляє сайт УАФ .

Раніше ми писали, що уродженець Алчевська Олексій Лобов став футболістом київського клубу Першої ліги – "Оболоні".

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Відзначимо, що в серпні 2020-го Лобов перейшов з краматорського "Авангарду" в житомирське "Полісся", але змушений був покинути цей клуб через протести ультрас.Вони були пов'язані з виступами футболіста в чемпіонаті, так званої, "ЛНР" в 2014-2016 роках.

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