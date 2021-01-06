Футболіст із "чемпіонату ЛНР" влаштувався в Києві

23-річний уродженець Алчевська Олексій Лобов став футболістом київського клубу Першої ліги – "Оболоні". Контракт із захисником укладено до літа 2022 року. За "пивоварів" він буде грати під 55-м номером.

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Про це повідомляє офіційний сайт "Оболоні".

Олексій Лобов / Фото: ФК "Оболонь"

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Відзначимо, що в серпні 2020 го Лобов перейшов з краматорського "Авангарду" до житомирського "Полісся", але змушений був покинути цей клуб через протести ультрас. Вони були пов'язані з виступами футболіста в чемпіонаті, так званої, "ЛНР" в 2014-2016 роках.

При цьому сам Олексій Лобов запевняв, що він не є прихильником "ЛНР".

"Я ніколи не підтримував і не прославляв "ДНР" і "ЛНР". У мене була одна мета – грати в футбол. Мої батьки ніколи не підтримували і не брали участі в підтримці "ДНР" і "ЛНР". Щойно у мене з'явилася можливість покинути ці території, я нею скористався"

"Я не отримував паспорт РФ або будь-яких псевдореспублік, а є громадянином України, який за першої нагоди приїхав на підконтрольну частину", – стверджував раніше Лобов

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