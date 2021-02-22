Українська
$ 27,85
33,78
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

СБУ вычислила 17 футболистов, которые играли за "ЛНР"

22 февраля, 22:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Комитет этики и честной игры начал проверку по этим игрокам

В Украинскую ассоциацию футбола обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе команды из так называемой "ЛНР" участвовали в международном турнире по футболу "Лига братских народов-2020" среди команд из непризнанных республик. Турнир проводился 8-12 декабря в Сухуми.

Реклама

Комитет этики и честной игры начал проверку по этим футболистам и предложил им дать письменные объяснения до 2 марта. Под подозрением 17 игроков, сообщает сайт УАФ.

Ранее мы писали, что уроженец Алчевска Алексей Лобов стал футболистом киевского клуба Первой лиги – "Оболони".

В тренде
"Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти

Отметим, что в августе 2020-го Лобов перешел из краматорского "Авангарда" в житомирское "Полесье", но вынужден был покинуть этот клуб из-за протестов ультрас. Они были связаны с выступлениями футболиста в чемпионате, так называемой, "ЛНР" в 2014-2016 годах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ футбол УАФ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять