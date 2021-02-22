СБУ вычислила 17 футболистов, которые играли за "ЛНР"

Комитет этики и честной игры начал проверку по этим игрокам

В Украинскую ассоциацию футбола обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе команды из так называемой "ЛНР" участвовали в международном турнире по футболу "Лига братских народов-2020" среди команд из непризнанных республик. Турнир проводился 8-12 декабря в Сухуми.

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Комитет этики и честной игры начал проверку по этим футболистам и предложил им дать письменные объяснения до 2 марта. Под подозрением 17 игроков, сообщает сайт УАФ.

Ранее мы писали, что уроженец Алчевска Алексей Лобов стал футболистом киевского клуба Первой лиги – "Оболони".

Отметим, что в августе 2020-го Лобов перешел из краматорского "Авангарда" в житомирское "Полесье", но вынужден был покинуть этот клуб из-за протестов ультрас. Они были связаны с выступлениями футболиста в чемпионате, так называемой, "ЛНР" в 2014-2016 годах.

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