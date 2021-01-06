Футболист из "чемпионата ЛНР" устроился в Киеве

23-летний уроженец Алчевска Алексей Лобов стал футболистом киевского клуба Первой лиги – "Оболони". Контракт с защитником подписан до лета 2022 года. За "пивоваров" он будет играть под 55-м номером.

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Об этом сообщает официальный сайт "Оболони".

Алексей Лобов / Фото: ФК "Оболонь"

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Отметим, что в августе 2020-го Лобов перешел из краматорского "Авангарда" в житомирское "Полесье", но вынужден был покинуть этот клуб из-за протестов ультрас. Они были связаны с выступлениями футболиста в чемпионате, так называемой, "ЛНР" в 2014-2016 годах.

При этом сам Алексей Лобов уверял, что он не является сторонником "ЛНР".

"Я никогда не поддерживал и не прославлял "ДНР" и "ЛНР". У меня была одна цель – играть в футбол. Мои родители никогда не поддерживали и не принимали участие в поддержке "ДНР" и "ЛНР". Как только у меня появилась возможность покинуть эти территории, я ею воспользовался"

"Я не получал паспорт РФ или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть", – говорил ранее Лобов

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