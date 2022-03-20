Найжорстокіша війна в історії людства: дружина екс-тренера Шахтаря переживає за Україну

Дружина португальського фахівця Паулу Фонсеки Катерина важко приймає те, що відбувається на її рідній землі. "Вони говорять однією мовою та вбивають нас!", – каже дівчина.
Уродженка Донецької області знову шокована агресією окупантів, які вторглися 24 лютого на територію України ilNapolista.
"Нам було справді дуже важко, але я думаю, що українцям, які залишаються там, в Україні, де ситуація з кожним днем погіршується, набагато складніше.
Ця війна, я вважаю, є однією з найжорстокіших в історії людства, тому що солдати, які вбивають нас, говорять тією ж мовою, і це неймовірно. Ми залишили все в Україні. Всі місця, які так багато для нас означають, все там, тому моє серце там і моє серце розбите."
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