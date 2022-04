З прапорами на плечах. Потужний перформанс динамівців на підтримку України

Сьогодні у Бухаресті Динамо Київ зіграло перший поєдинок з моменту військового вторгнення Росії в Україні.

Перед початком матчу "біло-сині" провели акцію на підтримку нашої країни. На стадіоні "Гюлешті" у Бухаресті звучали українські пісні, а саму арену прикрашав синьо-жовтий прапор.

Youth League match later today. Dynamo Kyiv vs Sporting Lisbon на Rapid ground in Bucharest.

