З прапорами на плечах. Потужний перформанс динамівців на підтримку України

Київські динамівці нагадали світовій спільноті про війну в Україні під час матчу Юнацької ліги УЄФА

Динамо Київ нагадало світовій спільноті про війну в Україні / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Бухаресті Динамо Київ зіграло перший поєдинок з моменту військового вторгнення Росії в Україні.

Перед початком матчу "біло-сині" провели акцію на підтримку нашої країни. На стадіоні "Гюлешті" у Бухаресті звучали українські пісні, а саму арену прикрашав синьо-жовтий прапор.

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Youth League match later today. Dynamo Kyiv vs Sporting Lisbon на Rapid ground in Bucharest.

It's the first match involving a Russian team at any level since the start of the war. pic.twitter.com/PPUuYgc6s0 - Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022

На футбольне поле усі гравці Динамо вийшли з українськими прапорами на плечах. Після гімну Юнацької ліги УЄФА футболісти українського клубу сфотографувалися разом з гравцями Спортингу, які подарували їм свої футболки.

Dynamo's гравців, що виходять з game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA - Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022

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Dynamo vs Sporting im the Youth League. pic.twitter.com/3d5Um8fIjl - Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022

Потім хвилиною мовчання було вшановано українців, які загинули від російських фашистів під час агресії РФ.

A moment of silence to honour victims of war in Ukraine. pic.twitter.com/yPChTNZT0g - Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022

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Нагадаємо, що київські динамівці не змогли пробитися до 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Підопічні Ігоря Костюка програли лісабонському Спортингу з рахунком 1:2.