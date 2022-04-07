З прапорами на плечах. Потужний перформанс динамівців на підтримку України

Сьогодні у Бухаресті Динамо Київ зіграло перший поєдинок з моменту військового вторгнення Росії в Україні.
Перед початком матчу "біло-сині" провели акцію на підтримку нашої країни. На стадіоні "Гюлешті" у Бухаресті звучали українські пісні, а саму арену прикрашав синьо-жовтий прапор.
Youth League match later today. Dynamo Kyiv vs Sporting Lisbon на Rapid ground in Bucharest.- Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022
It's the first match involving a Russian team at any level since the start of the war. pic.twitter.com/PPUuYgc6s0
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На футбольне поле усі гравці Динамо вийшли з українськими прапорами на плечах. Після гімну Юнацької ліги УЄФА футболісти українського клубу сфотографувалися разом з гравцями Спортингу, які подарували їм свої футболки.
Dynamo's гравців, що виходять з game vs Sporting covered in Ukrainian flags. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA- Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022
Dynamo vs Sporting im the Youth League. pic.twitter.com/3d5Um8fIjl- Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022
Потім хвилиною мовчання було вшановано українців, які загинули від російських фашистів під час агресії РФ.
A moment of silence to honour victims of war in Ukraine. pic.twitter.com/yPChTNZT0g- Emanuel Rou (@Emishor) April 7, 2022
Нагадаємо, що київські динамівці не змогли пробитися до 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Підопічні Ігоря Костюка програли лісабонському Спортингу з рахунком 1:2.