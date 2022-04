С флагами на плечах. Мощный перформанс динамовцев в поддержку Украины

Сегодня в Бухаресте Динамо Киев сыграло первый поединок с момента военного вторжения России в Украину.

Перед началом матча "бело-синие" провели акцию в поддержку нашей страны. На стадионе "Гюлешти" в Бухаресте звучали украинские песни, а саму арену украшал сине-желтый стяг.

Youth League match later today. Dynamo Kyiv vs Sporting Lisbon at the Rapid ground in Bucharest.

It's the first match involving a Ukrainian team at any level since the start of the war. pic.twitter.com/PPUuYgc6s0